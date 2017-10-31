Депутат Госдумы Александр Васильев в прямом эфире ПАИ-live расскажет об «убитых дорогах Пскова»

10:05, 01 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 1 ноября, в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет депутат Государственной Думы РФ, лидер общественного движения «Убитые дороги» Александр Васильев.

Эту неделю он проводит в Псковской области, сегодня у депутата прием по личным вопросам в Пскове. На что жалуются жители региона члену комитет по транспорту, как развивается противостояние «Убитых дорог» и псковских дорожников, с какими предложениями Александр Васильев вышел к губернатору — об этом пойдет речь в интервью в эфире ПАИ-live.

Свои вопросы можно оставить на странице проекта.