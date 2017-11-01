Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»

11:06, 01 ноября 2017, ПАИ

Художник-график из Невеля Александр Андреев номинирован на премию «Народное признание - 2017». Невельский райком КПРФ выдвинул его в номинации «Талант».

Александр Андреев (Андреев-Снегин) родился 11 января 1947 года в Новосокольниках. Публиковаться в районной и областной прессе начал с 1973 года, в центральной - с 1984 года. Автор книги «Новосокольники», выпущенной Лениздатом в 1990 году. Автор герба города Новосокольники. Оформил и проиллюстрировал более 35 брошюр, сборников, книг. Произведения графики Андреева-Снегина хранятся в 35 музеях России и за рубежом, в том числе, в Третьяковской государственной галерее, Государственном центральном музее музыкальной культуры им. Глинки, Государственном культурном центре-музее В. С. Высоцкого, в музеях С. В. Рахманинова, в Приднестровском государственном художественном музее, мемориальном музее З.И. Азгура в Минске, Витебском художественном музее, Ивановском художественном музее.

Андреев-Снегин – член Союза художников России, академик Петровской академии наук и искусств, почётный гражданин Лебежинского района республики Казахстан, лауреат всероссийского созидательного движения «Русский лад». Живёт и работает в Невеле.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru . Бланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях: