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Общество

Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»

Художник-график из Невеля Александр Андреев номинирован на премию «Народное признание - 2017». Невельский райком КПРФ выдвинул его в номинации «Талант».

Александр Андреев (Андреев-Снегин) родился 11 января 1947 года в Новосокольниках. Публиковаться в районной и областной прессе начал с 1973 года, в центральной - с 1984 года. Автор книги «Новосокольники», выпущенной Лениздатом в 1990 году. Автор герба города Новосокольники. Оформил и проиллюстрировал более 35 брошюр, сборников, книг. Произведения графики Андреева-Снегина хранятся в 35 музеях России и за рубежом, в том числе, в Третьяковской государственной галерее, Государственном центральном музее музыкальной культуры им. Глинки, Государственном культурном центре-музее В. С. Высоцкого, в музеях С. В. Рахманинова, в Приднестровском государственном художественном музее, мемориальном музее З.И. Азгура в Минске, Витебском художественном музее, Ивановском художественном музее.

Андреев-Снегин – член Союза художников России, академик Петровской академии наук и искусств, почётный гражданин Лебежинского района республики Казахстан, лауреат всероссийского созидательного движения «Русский лад». Живёт и работает в Невеле.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ruБланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда»«Комсомольская правда – Псков»«Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.  

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».

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