Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

12:04, 01 ноября 2017, ПАИ

В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с депутатом Государственной Думы РФ, лидером общественного движения «Убитые дороги» Александром Васильевым.

Эту неделю он проводит в Псковской области, сегодня у депутата прием по личным вопросам в Пскове. На что жалуются жители региона члену комитет по транспорту, как развивается противостояние «Убитых дорог» и псковских дорожников, с какими предложениями Александр Васильев вышел к губернатору — об этом пойдет речь в интервью в эфире ПАИ-live.

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