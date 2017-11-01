0
13:07
Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
12:04
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:38
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
11:06
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
20:50
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
20:16
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
18:53
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
Еще новости
Общество

Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с депутатом Государственной Думы РФ, лидером общественного движения «Убитые дороги» Александром Васильевым.

Эту неделю он проводит в Псковской области, сегодня у депутата прием по личным вопросам в Пскове. На что жалуются жители региона члену комитет по транспорту, как развивается противостояние «Убитых дорог» и псковских дорожников, с какими предложениями Александр Васильев вышел к губернатору — об этом пойдет речь в интервью в эфире ПАИ-live.

Свои вопросы можно оставить на странице проекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
01 ноября 2017
Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
01 ноября 2017
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
01 ноября 2017
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
01 ноября 2017
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
31 октября 2017
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
31 октября 2017
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ 1
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
31 октября 2017
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
31 октября 2017
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»

Идет загрузка...