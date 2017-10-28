50 псковичей умерли от отравлений химикатами за 9 месяцев

11:23, 01 ноября 2017, ПАИ

За 9 месяцев текущего года в Псковской области от отравлений химикатами умерли 50 человек, за аналогичный период прошлого года – 53. Среди погибших в этом году был ребёнок до 14 лет и подросток (15-17 лет), сообщили Псковскому агентству информации в региональном Управления Роспотребнадзора. Наиболее частая причина летального исхода – отравление спиртсодержащей продукцией (58%).

Всего с января по октябрь на территории области зарегистрировано 251 острое отравление химической этиологии, что на 29 случаев меньше аналогичного периода 2016 года (280 отравлений). Среди мужчин зафиксированы 129 отравлений, женщин – 122.

Доля отравлений детей до 14 лет составляет 15,5% (в 2016 году - 20,4%), подросткового населения (15-17лет) – 3,2% (в 2016 году - 5%). Наиболее часто отравления встречаются в возрастных группах 26-39 лет – 24,3%, 60 лет и старше – 16,7%, 40-49 лет – 15,9%, 50-59 лет – 15,9%.

По социальному положению среди пострадавших чаще встречаются безработные – 45% (работающее население – 19,1%, пенсионеры – 16,3%, неорганизованные дети – 11,6%,школьники – 4%).

39,8% отравившихся принимали лекарственные препараты, 29,9% - спиртсодержащую продукцию, 7,6% - наркотические вещества. Доля острых отравлений ядом, товарами бытового назначения, угарным газом составила 22,7%.

Обстоятельство отравления чаще всего случайное - с целью опьянения, ошибочный прием, самолечение, непереносимость или побочное действие, так произошло в 54,2% случаев. Преднамеренные отравления (суицидальное, криминальное, наркотическое, с целью одурманивания) выявлены у 31,5% пострадавших.