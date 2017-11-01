Бесплатную прививку от гриппа сделали великолукские студенты между занятиями

10:57, 01 ноября 2017, ПАИ

Великолукские студенты ПсковГУ, сельскохозяйственной академии и нескольких техникумов получили возможность сделать бесплатную прививку от гриппа прямо между занятиями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Тысяча доз вакцины поступила в Великие Луки благодаря инициативе и непосредственному участию депутата Государственной Думы Александра Козловского при содействии первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева. В этом году Союзмаш проводит общероссийскую благотворительную акцию по профилактике гриппа, и Александр Козловский поспособствовал тому, чтобы и в Великие Луки пришла бесплатная вакцина. Как рассказала помощник депутата Лиана Кулаченкова, прививочные мероприятия прошли на промышленных предприятиях и в образовательных учреждениях города.

«Кампания по вакцинации против гриппа проходит на высоком организационном уровне, население прививается активно, – прокомментировала начальник отдела здравоохранения администрации города Татьяна Игнатенкова. – Очень хороший процент привитых детей, охотно делают прививки взрослые и молодежь. В целом по итогам кампании ожидаем неплохих результатов по городу, будет создана достаточная иммунная прослойка».

Также Татьяна Игнатенова выразила благодарность руководителям предприятий и учреждений, которые откликнулись на просьбу провести вакцинацию, а также всем людям, которые сделали прививки. «Это сохранение здоровья и, в конечном итоге, сбережение нашего народонаселения», – подчеркнула она.

Как сообщила замдиректора по учебно-воспитательной работе великолукского филиала ПсковГУ Елена Новохатская, акции по вакцинации в учебном учреждении проходят каждый год.

Напомним, что ежегодная массовая иммунизация против гриппа проводится с целью уменьшения частоты осложнений, госпитализации, летальных исходов, эпидемического распространения гриппа. Прививочная кампания в Великих Луках продлится до середины ноября.