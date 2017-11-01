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Экономика

В Псковской области прекратили работу региональные отделения двух партий

В 3 квартале 2017 года в Псковской области прекращена деятельность двух региональных отделений партий -  «Беспартийной России» и «Объединенной аграрно-промышленной партии России». Об этом во время рабочей встречи в Избирательной комиссии Псковской области с лидерами некоторых региональных отделений политических партий рассказал главный специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Псковской области Станислав Рафальский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Встреча состоялась по инициативе избирательной комиссии в рамках оказания методической и консультационной помощи региональным отделениям политических партий.

Станислав Рафальский также проинформировал собравшихся о контрольных мероприятиях, он также ответил на вопросы представителей партий о порядке выхода из партии, сложении полномочий, прекращения деятельности региональных отделений, разъяснил другие положения законодательства.

На встрече были подведены итоги сдачи ежеквартальных сведений о поступлении и расходовании средств в 2016-2017 годах региональными отделениями политических партий, дана оценка качества отчетных документов. Представителям партии донесли позицию Центризбиркома России о строгом соблюдении политическими партиями сроков предоставления квартальных финансовых отчетов. Так, в 2016 году семь региональных отделений политических партий нарушили сроки представления отчетности, в результате на руководителей и региональные отделения составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 5.64 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые направлены мировому судье.

Напомним, что в соответствии с требованиями закона нарушение сроков предоставления отчетности влечет наложение штрафа в 100 тысяч рублей, а за повторное нарушение – 300 тысяч.

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