В День народного единства в Пскове не будет работать ярмарка

11:02, 01 ноября 2017, ПАИ

4 ноября в связи с проведением в Пскове праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, ярмарка выходного дня на улицах Пушкина и Карла Маркса отменяется. Следующая ярмарка выходного дня состоится 11 ноября в обычном режиме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на отдел потребительского рынка и услуг администрации города.

Напомним, 4 ноября в Пскове будут отмечать День народного единства. Праздничные мероприятия начнутся в 10:00 в Детском парке с народной ярмарки ремесленников, её продолжит в 12:00 праздничная программа «Под небом единым» с выступлениями творческих и спортивных коллективов. В 12:00 в Городском культурном центре (площадь Победы,1) состоится «Праздник дружбы» - музыкальная интерактивная программа для детей в рамках творческого проекта «Отдыхаем всей семьей». В 15:00 жителей и гостей города ждут в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) на фестивале национальных диаспор «Многонациональное разноцветье», на конкурсе-выставке детского рисунка «Широка страна моя родная» и фотовыставке «Разные, но не чужие - мир через культуры». В Городском культурном центре в 15:00 прозвучит «Песня русская» - гала-концерт победителей областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни. Кроме того, в 17:00 желающих приглашают в Летний сад (Октябрьский проспект,34) на праздничный вечер для людей элегантного возраста «Рио-рита».

В спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2) пройдут соревнования по теннису, шахматам, армлифтингу и плаванию, а также презентация квестов, открытые уроки по грудничковому плаванию, партерной гимнастике, кудо и дзюдо.