Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники

13:07, 01 ноября 2017, ПАИ

Псковская область (Псков, Печоры, Великие Луки), вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники, сообщает Tvil.ru.

Рейтинг составлен по данным бронирования отелей, квартир и гостевых домов с 3 по 7 ноября 2017 года. Поездки в Псковскую область на праздники туристы бронируют в среднем на 3 дня и тратят на проживание менее 2,5 тысяч рублей в сутки.

Топ-10 самых популярных российских направлений для отдыха на ноябрьские праздники-2018 также вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край (Сочи, Анапа), Крым (Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия), Ставропольский край (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки), Карелия (Петрозаводск, Лахденпохья, Сортавала), Ярославская область (Ярославль, Переславль-Залесский, Углич), Владимирская область (Владимир, Суздаль), Тверская область (Тверь, Осташков), Новгородская область (Великий Новгород, Старая Русса).