0
13:07
Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
12:04
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:38
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
11:06
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
20:50
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
20:16
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
18:53
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
Еще новости
Общество

Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники

Псковская область (Псков, Печоры, Великие Луки), вошла  в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники, сообщает Tvil.ru.

Рейтинг составлен по данным бронирования отелей, квартир и гостевых домов с 3 по 7 ноября 2017 года. Поездки в Псковскую область на праздники туристы бронируют в среднем на 3 дня и тратят на проживание менее 2,5 тысяч рублей в сутки.

Топ-10 самых популярных российских направлений для отдыха на ноябрьские праздники-2018 также вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край (Сочи, Анапа), Крым (Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия), Ставропольский край (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки), Карелия (Петрозаводск, Лахденпохья, Сортавала), Ярославская область (Ярославль, Переславль-Залесский, Углич), Владимирская область (Владимир, Суздаль), Тверская область (Тверь, Осташков), Новгородская область (Великий Новгород, Старая Русса).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
01 ноября 2017
Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
01 ноября 2017
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
01 ноября 2017
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
01 ноября 2017
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
31 октября 2017
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
31 октября 2017
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ 1
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
31 октября 2017
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
31 октября 2017
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»

Идет загрузка...