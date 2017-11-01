Первая международная конференция на тему социально-трудовой занятости инвалидов открылась в Пскове

12:19, 01 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 1 ноября, в Пскове открылась Первая международная научно-практическая конференция на тему «Расширение границ возможностей в вопросах социально-трудовой занятости и трудоустройства людей с инвалидностью»

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, форум проходит в Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца. На площадке собрались около 100 человек из России, Германии и Прибалтики: руководители бизнес-структур, сотрудники социальных служб и образовательных учреждений, представители органов власти.

Цель конференции — обсуждение вопросов социально-трудовой занятости и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья в трудоспособном возрасте.

Открыл конференцию начальник главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян. «У Псковской области есть опыт трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья и о нем, безусловно, нужно говорить. Но сегодня я бы хотел, чтобы мы поговорили не о том, что уже создано и работает, а о том, как открыть рынок труда, чтобы воспитанники наших мастерских могли зарабатывать и понимали, что это их трудовой стаж и от этого выигрывают и они, и экономика области», — сказал он.

Начальник Управления также добавил, что важно продумать механизм трудоустройства незанятых людей с ОВЗ, которых в области насчитывается около 50 тыс. человек. Также Армен Мнацаканян пожелал участникам международной конференции «плодотворной работы» и выразил надежду, что в дальнейшем мероприятие станет регулярным.

В рамках форума пройдут презентации международного проекта Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца и опыта успешной работы производственных мастерских для инвалидов в Германии.

Кроме того, участники обсудят вопросы профессиональной подготовки и последующего трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья и направления возможного сотрудничества производственно-интеграционных мастерских с другими организациями и бизнесом при поддержке областных и городских властей.

Завершит мероприятие круглый стол, где будут рассмотрены проблемные вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первая международная научно-практическая конференция проводится по инициативе Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов и общественно полезного Союза «Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейнланда (Германия)» при поддержке Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.