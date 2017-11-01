Расписание автобусов изменится в Великих Луках 4 ноября

12:44, 01 ноября 2017, ПАИ

4 ноября в Великих Луках в связи с проведением праздничных мероприятий с 10:00 до 16:00 в расписание общественного транспорта вносятся изменения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автобусы № 133 на Великополье в 10:20, № 139 на Назимово в 11:00, № 106 на Карцево в 12:00 от райбольницы проследуют через объездной мост, улицу Ботвина, по проспекту Гагарина и далее по маршруту.

Автобус «Лесхозмаш – Сафроново» в 10:20 отправится с проспекта Октябрьского до остановки «Биржа труда» («Башмачок»).

Автобусы №118 «улица Дружбы — Крутовраг» (рейс в 10:40) и № 110 «Дружбы — Иваново - Сопки» (рейс в 11:00) проследует по проспекту Гагарина, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.

Автобус № 111 «Великие Луки – Новосокольники» (рейс в 10:50) от автовокзала поедет по проспекту Гагарина, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.

Отменяются рейсы автобусов № 9 «Лаврино- Фотьево» в 10:10, 11:00, 11:45 из деревни Фотьево и №9к от Инкубаторной в 9:55, 10:45, 11:25, от Лаврино - в 10:20, 11:05, 11:50.

Автобус по маршруту № 26 «Телецентр — Запрудная» не поедет.

С 10:00 до окончания шествия маршруты №№ 3, 3д, 115 будут ходить по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлениях. После шествия до 16:00 в обратном направлении они будут ездить по улице Пионерской.

С 10:00 до окончания шествия для автобусов, следующих по маршрутам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 в качестве объезда определены проспект Гагарина, улица Ботвина, объездной мост.