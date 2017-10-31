Гастроли Азербайджанского русского театра пройдут в Великих Луках

13:47, 01 ноября 2017, ПАИ

Азербайджанский русский театр им. С. Вургуна представит на сцене Великолукского драматического театра два спектакля в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

3 ноября в 18:00 пройдет лирическая комедия «Афинские вечера» по пьесе Петра Гладилина, одну из главных ролей в которой сыграла заслуженная артистка Азербайджана Евгения Невмержицкая. Режиссёр-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский. Художник-постановщик - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров. Музыкальное оформление - заслуженного работника культуры Азербайджана Владимира Неверова. Художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова.

4 ноября в 18:00 состоится спектакль «Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун», который поставлен главным режиссёром театра, народным артистом Азербайджана Александром Шаровским к 200-летию со дня рождения основоположника национальной драматургии Мирзы Фатали Ахундзаде. В спектакле заняты ведущие и молодые актёры театра, звучат оригинальная авторская музыка заслуженного деятеля искусств Вагифа Герайзаде, стихи народной артистки Александры Никушиной. Хореография - заслуженного артиста Фуада Османова, костюмы для спектакля создала заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова.