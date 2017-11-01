Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие

11:38, 01 ноября 2017, ПАИ

1 ноября исполнилось 80 лет депутату первого, второго, третьего и пятого созывов Псковского областного Собрания (ПОС) Геннадию Бубнову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС. От имени коллег-парламентариев старейшину псковской политики поздравил спикер регионального парламента Александр Котов.

Почти двадцатилетний депутатский стаж Геннадия Бубнова сопоставим с периодом современной истории псковского парламентаризма. В 1994 году он был избран депутатом первого созыва областного Собрания – правопреемника Псковского областного Совета народных депутатов, и был среди тех, кто заложил основы регионального законодательства.

«Депутаты, работающие в первом созыве, были настоящими энтузиастами, - вспоминает руководитель оргкомитета по подготовке самой первой сессии Псковского областного Собрания Геннадий Бубнов. - Нам предстояло практически с нуля создать новое областное законодательство. Была проделана огромная работа, в итоге первому созыву удалось разработать и принять очень качественные нормативные правовые акты и заложить юридическую основу для работы всех ветвей власти».

Как в первом, так и в последующих созывах Геннадий Бубнов занимал должность вице-спикера, трижды избирался председателем комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

В парламентаризм коммунист Геннадий Бубнов пришёл, имея опыт работы в аграрном секторе и в партийных структурах. В семидесятых возглавлял совхоза «Красногородский», был председателем Красногородского райисполкома, потом первым секретарём Пыталовского райкома КПСС и первым заместителем председателя Псковского облисполкома. В середине восьмидесятых пришел в исполнительную власть – был председатель агропромышленного комитета области. Являлся генеральным директором агрокомбината «Псковский» и главой крестьянского хозяйства «Поддубно».

«Три созыва подряд я избирался в Псковское областное Собрание по округу и побеждал на выборах. И хотя с каждым разом это становилось всё труднее, всегда набирал не меньше 60% голосов. Но при этом уже во втором созыве стал ярым сторонником смешанной системы, настаивая, что депутаты в Псковское областное Собрание должны избираться не только по округам, но и по партийным спискам», - поделился воспоминаниями Геннадий Бубнов.

Отдельная страница в биографии Геннадия Бубнова посвящена общественной деятельности. На протяжении нескольких лет парламентарий возглавлял правление Псковской региональной общественной организации «Дети войны», многие годы работает в областном Совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

«Мои годы связаны с исторически значимыми периодами жизни нашей страны, - пишет Геннадий Бубнов в своей книге «Ступени». - Созидание и крушение, мечты и надежды, Великая Отечественная война, послевоенное восстановление, всевозможные реформы, перестройка, распад СССР… Я не только был свидетелем происходящих событий, но и принимал в них в той или иной мере непосредственное и активное участие».

Геннадий Бубнов по-прежнему занимает активную жизненную позицию, работает в псковском обкоме КПРФ, принимает непосредственное участие в деятельности регионального отделения общественной организации «Дети войны» в качестве почетного председателя.