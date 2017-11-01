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Общество

Соль, болты и гайки получил великолучанин, заказав металодетектор в интернете

В Великих Луках местному жителю вместо заказанного металлодетектора в посылке пришли соль, болты и гайки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 31 октября 29-летний великолучанин на одном из сайтов заинтересовался объявлением о продаже металлодетектора.  В ходе общения с продавцом выяснилось, что товар поступит клиенту по почте. Гражданин получил заказ и заплатил за него 30 тысяч рублей. Когда он вскрыл ящик, то вместо металлодетектора обнаружил в нем соль, а также болты и гайки.

Вскоре потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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