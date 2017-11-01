Заморозки ожидаются в Псковской области ночью 2 ноября

18:07, 01 ноября 2017, ПАИ

2 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -1 до -6 градусов, днем - от -1 до +4.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.