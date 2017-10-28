0
17:00
Великолучанин осуждён за мошенничество при продаже квартиры
17:00
Шпик с вирусом АЧС обнаружили в Невеле
13:20
ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
14:07
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
20:51
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
10:00
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
09:08
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
Еще новости
Происшествия

В Гдовском районе повторно задержан пьяный водитель

В Гдовском районе задержан нетрезвый водитель, который ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 31 октября на дороге Ямок - Первомайск полицейские остановили автомобиль «Москвич-2141». Выяснилось, что  управлял машиной 34-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолучанин осуждён за мошенничество при продаже квартиры
28 октября 2017
Великолучанин осуждён за мошенничество при продаже квартиры 1
Шпик с вирусом АЧС обнаружили в Невеле
27 октября 2017
Шпик с вирусом АЧС обнаружили в Невеле 1
ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
27 октября 2017
ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
24 октября 2017
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС 3
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
23 октября 2017
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
23 октября 2017
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
23 октября 2017
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
19 октября 2017
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции 5

Идет загрузка...