В Гдовском районе повторно задержан пьяный водитель

12:01, 01 ноября 2017, ПАИ

В Гдовском районе задержан нетрезвый водитель, который ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 31 октября на дороге Ямок - Первомайск полицейские остановили автомобиль «Москвич-2141». Выяснилось, что управлял машиной 34-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.