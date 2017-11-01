Поддельные пятитысячные купюры изъяты в Пскове и Великих Луках

12:00, 01 ноября 2017, ПАИ

В Пскове и Великих Луках полиция изъяла пятитысячные купюры с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 31 октября в Пскове и Великих Луках в местных финансовых учреждениях были обнаружены две фальшивые пятитысячные купюры. По данным фактам полиция проводит проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.