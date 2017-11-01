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Общество

Добиться закрытия торгующего наркотиками Telegram-бота намерен Александр Васильев

Добиться закрытия Telegram-бота, торгующего наркотиками, намерен депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Васильев. Об этом он сообщил в эфире проекта ПАИ-live 1 ноября.

«На приёме люди жаловались на то, что Псков исписан ссылкой на бот в Telegram, который продаёт наркотики», - рассказал Александр Васильев и добавил, что намерен подготовить запрос и потребовать самых решительных действий по закрытию канала. «Важно пресечь такие способы продажи наркотиков. Кто им управляет – непонятно.  Если каждый раз перекрывать новый канал, рисовать граффити будет не так выгодно, можно будет поймать людей, который управляют теми, кто рисует», - уверен депутат.

По его словам, множество жалоб также поступает от жителей Гдовского района, которые рассказывают о разрушенных лесовозами дорогах и незаконных карьерах.

Александр Васильев также рассказал, что по ряду вопросов приходится действовать через Генпрокуратуру. «Есть вопросы решаемые и нерешаемые. Плохо, когда вопросы локального характера тоже приходится обсуждать, ведь тут должны работать местные депутаты», - отметил парламентарий.

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