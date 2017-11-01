5
13:07
Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
12:04
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:38
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
11:06
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
20:50
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
20:16
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
18:53
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
Еще новости
Общество

В головотяпстве и самопиаре обвинил власти Пскова депутат Александр Васильев

В головотяпстве и самопиаре обвинил власти Пскова депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев в эфире проекта ПАИ-live 1 ноября. Своё заявление он сделал в связи с реализацией в городе программы «Единой России» «Формирование современной городской среды».

«По Пскову порядка 200 обращений поступили в партию с просьбами о ремонте дворов. В итоге администрация города уделяла больше внимания самопиару, а не тому, что проект партийный, поэтому, к сожалению, многие псковичи об этом проекте не узнали. Одно из обсуждений программы было вчера, но об этом опять не узнали», - констатировал Александр Васильев.

По его словам, следует задаться вопросом, почему члены комиссии выбирали определенные проекты для участия в программе. В качестве примера он привёл ремонт проезда к коттеджу на улице Яна Райниса вместо какого-либо  двора у девятиэтажного дома.  «Как можно больше людей должно видеть результат. По Пскову мы не можем гордиться результатом того, что произошло», - подчеркнул Александр Васильев и назвал произошедшее «местным головотяпством».

Он также добавил, что деньги по программе были доведены в апреле, но многие работы до сих пор не закончены. «Процесс течет очень вяло», - отметил депутат.

Версия для печати
Комментарии: 5 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Александр Васильев: Городские власти проигнорировали «дорожное голосование» псковичей Низкие зарплаты назвал причиной оттока молодёжи из Псковской области депутат Госдумы В головотяпстве и самопиаре обвинил власти Пскова депутат Александр Васильев Игорю Калашникову тяжело управлять Псковом, считает депутат Госдумы Добиться закрытия торгующего наркотиками Telegram-бота намерен Александр Васильев Депутат Госдумы Александр Васильев в прямом эфире ПАИ-live расскажет об «убитых дорогах Пскова» Первенство Псковской области по панкратиону пройдет 18 ноября Президент федерации панкратиона Псковской области: 90% всех соревнований мы посещаем за свой счет Псковские панкратионщики будут тренироваться в индима В греческом зале: ПАИ-live с Глебом Шадриным и Андреем Зеленко
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
01 ноября 2017
Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
01 ноября 2017
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
01 ноября 2017
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
01 ноября 2017
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
31 октября 2017
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
31 октября 2017
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ 1
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
31 октября 2017
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
31 октября 2017
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»

Идет загрузка...