В головотяпстве и самопиаре обвинил власти Пскова депутат Александр Васильев

12:48, 01 ноября 2017, ПАИ

В головотяпстве и самопиаре обвинил власти Пскова депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев в эфире проекта ПАИ-live 1 ноября. Своё заявление он сделал в связи с реализацией в городе программы «Единой России» «Формирование современной городской среды».

«По Пскову порядка 200 обращений поступили в партию с просьбами о ремонте дворов. В итоге администрация города уделяла больше внимания самопиару, а не тому, что проект партийный, поэтому, к сожалению, многие псковичи об этом проекте не узнали. Одно из обсуждений программы было вчера, но об этом опять не узнали», - констатировал Александр Васильев.

По его словам, следует задаться вопросом, почему члены комиссии выбирали определенные проекты для участия в программе. В качестве примера он привёл ремонт проезда к коттеджу на улице Яна Райниса вместо какого-либо двора у девятиэтажного дома. «Как можно больше людей должно видеть результат. По Пскову мы не можем гордиться результатом того, что произошло», - подчеркнул Александр Васильев и назвал произошедшее «местным головотяпством».

Он также добавил, что деньги по программе были доведены в апреле, но многие работы до сих пор не закончены. «Процесс течет очень вяло», - отметил депутат.