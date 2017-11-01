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Политика

Депутат Госдумы о военных городках в Острове: Там люди мучаются

«Управляющие компании в Острове уделяют недостаточное внимание инфраструктуре военных городков, стоит проблема передачи городу земель Минобороны. Там люди, по сути, мучаются», - заявил депутат Государственной Думы, лидер общественного движения «Убитые дороги» Александр Васильев в эфире проекта ПАИ-live 1 ноября. 

Он также добавил, что подобная проблема есть и в Пскове на улице Шестака, где городские власти не могут отремонтировать дорогу. При этом, отметил депутат, существует письмо министра обороны РФ по включению военных городков в программу «Городская среда».

Александр Васильев рассказал, что в Острове в рамках встречи с жителями обсуждался не только ремонт территорий в военных городках, но и состояние подвесных мостов. Также в рамках региональной недели депутат провёл приём в Невеле, встретился со студентами колледжа ПсковГУ. На 1 ноября у него запланирована встреча со студентами университета.

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