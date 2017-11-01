В ноябре 77 долгожителей Псковской области получат персональные поздравления президента России

13:17, 01 ноября 2017, ПАИ

В ноябре 77 старейших жителей региона, которым исполнится 90 и 95 лет получат поздравления главы государства Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России.

66 жителей области отметят свой 90-й день рождения, и 11 человек - 95-й. Большинство из них – женщины. Столетних юбиляров в этом месяце нет

Добавим, что в День народного единства (4 ноября) двойной праздник будут отмечать три долгожителя из Новоржевского, Опочецкого районов и Пскова.