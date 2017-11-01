3
13:07
Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
12:04
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:38
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
11:06
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
20:50
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
20:16
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
18:53
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
Еще новости
Общество

Александр Васильев не верит результатам экспертизы асфальта на Ольгинском мосту

Депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Васильев не верит результатам экспертизы асфальта на Ольгинском мосту в Пскове. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 1 ноября.

«Эту экспертизу нельзя назвать независимой, так как она от «Псковатодора». «Убитые дороги» проведут свою независимую экспертизу.  По этим результатам можно будет судить, качественно ли произведены работы или их надо переделывать», - отметил депутат.

По его словам на части Ольгинского моста, где асфальт был уложен в дождь, скапливается вода. «Во время ремонта представителей заказчика на месте не было. А в контракте есть требования и к заказчику, который должен видеть, как проводятся работы», - подчеркнул Александр Васильев и добавил, что уже привлек к процессу прокуратуру.

«Если псковская прокуратура не среагирует, обратимся в Генеральную. Наша почему-то отмалчивается и реагирует вяло», - констатировал он.

«В этом году на улице Труда заканчивается гарантия на ремонт, там уже есть ряд недостатков, и администрация города не заставляет подрядчика устранить недочеты добровольно, поэтому нужно вмешаться общественникам», - уверен Александр Васильев.

По его мнению, администрация города заставит подрядчика ответить только тогда, когда это будет «нелюбимый подрядчик». «В итоге подрядчики чувствуют свою безнаказанность, они уверены, что Захаров [Алексей, руководитель Управления городского хозяйства администрации Пскова - ред.] не будет заставлять их переделывать. Улица Труда показала, что УГХ не следит за гарантией. Это вопрос попустительства со стороны администрации. Со стороны подрядчиков не дураки и не вредители работают, но условия, которые им ставят, не всегда адекватны», - подчеркнул депутат. 

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Александр Васильев: Городские власти проигнорировали «дорожное голосование» псковичей Низкие зарплаты назвал причиной оттока молодёжи из Псковской области депутат Госдумы В головотяпстве и самопиаре обвинил власти Пскова депутат Александр Васильев Игорю Калашникову тяжело управлять Псковом, считает депутат Госдумы Добиться закрытия торгующего наркотиками Telegram-бота намерен Александр Васильев Депутат Госдумы Александр Васильев в прямом эфире ПАИ-live расскажет об «убитых дорогах Пскова» Первенство Псковской области по панкратиону пройдет 18 ноября Президент федерации панкратиона Псковской области: 90% всех соревнований мы посещаем за свой счет Псковские панкратионщики будут тренироваться в индима В греческом зале: ПАИ-live с Глебом Шадриным и Андреем Зеленко
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
01 ноября 2017
Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
01 ноября 2017
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
01 ноября 2017
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
01 ноября 2017
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
31 октября 2017
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
31 октября 2017
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ 1
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
31 октября 2017
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
31 октября 2017
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»

Идет загрузка...