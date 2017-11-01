Александр Васильев не верит результатам экспертизы асфальта на Ольгинском мосту

12:58, 01 ноября 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Васильев не верит результатам экспертизы асфальта на Ольгинском мосту в Пскове. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 1 ноября.

«Эту экспертизу нельзя назвать независимой, так как она от «Псковатодора». «Убитые дороги» проведут свою независимую экспертизу. По этим результатам можно будет судить, качественно ли произведены работы или их надо переделывать», - отметил депутат.

По его словам на части Ольгинского моста, где асфальт был уложен в дождь, скапливается вода. «Во время ремонта представителей заказчика на месте не было. А в контракте есть требования и к заказчику, который должен видеть, как проводятся работы», - подчеркнул Александр Васильев и добавил, что уже привлек к процессу прокуратуру.

«Если псковская прокуратура не среагирует, обратимся в Генеральную. Наша почему-то отмалчивается и реагирует вяло», - констатировал он.

«В этом году на улице Труда заканчивается гарантия на ремонт, там уже есть ряд недостатков, и администрация города не заставляет подрядчика устранить недочеты добровольно, поэтому нужно вмешаться общественникам», - уверен Александр Васильев.

По его мнению, администрация города заставит подрядчика ответить только тогда, когда это будет «нелюбимый подрядчик». «В итоге подрядчики чувствуют свою безнаказанность, они уверены, что Захаров [Алексей, руководитель Управления городского хозяйства администрации Пскова - ред.] не будет заставлять их переделывать. Улица Труда показала, что УГХ не следит за гарантией. Это вопрос попустительства со стороны администрации. Со стороны подрядчиков не дураки и не вредители работают, но условия, которые им ставят, не всегда адекватны», - подчеркнул депутат.