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Общество

Игорю Калашникову тяжело управлять Псковом, считает депутат Госдумы

Депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев считает, что исполняющему обязанности главы администрации Пскова Игорю Калашникову  «уже довольно тяжело в силу физических вопросов управлять городом». Об этом парламентарий заявил в эфире проекта ПАИ-live 1 ноября.

«Все-таки надо найти менеджера, который бы справился с этим городом», - сказал  Александр Васильев. Он подчеркнул, что «многие понимают, насколько это тяжело будет в силу сложившейся обстановки». 

По словам депутата, для многих работа сити-менеджером сводится к наказанию. «Но если ты хочешь реально заниматься делом, то берись и делай. На первом месте здесь  любовь к своему городу и жителям, а не деньги», -  подчеркнул Александр Васильев.

Читатели Псковского агентства информации поинтересовались, не готов ли парламентарий сам побороться за пост сити-менеджера. Он  дал отрицательный ответ, пояснив, что не имеет соответствующего опыта и образования, к кому же сейчас курирует в Госдуме несколько важных проектов. При этом Александр Васильев заверил, что если бы увидел талантливого человека, который хотел бы заняться Псковом, то поддержал его на любом уровне.

В то же время депутат пока не видит реальной, сильной кандидатуры на вакантную должность,  «которая показала себя уже на других постах, не аффилирована, прозрачна».  

«ПсковГУ сейчас выращивает сити-менеджеров, но где они?  Наверное, некоторые стесняются выходить на конкурс, потому чувствуют, что их начнут прессовать», - заключил парламентарий.

Напомним, что в настоящее время объявлен повторный конкурс на замещение должности главы администрации Пскова. Первый был признан не состоявшимся, поскольку четверо и пяти кандидатов отозвали свои документы.

Игорь Калашников работал главой администрации Пскова с 2013 года.

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