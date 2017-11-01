Игорю Калашникову тяжело управлять Псковом, считает депутат Госдумы

12:42, 01 ноября 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев считает, что исполняющему обязанности главы администрации Пскова Игорю Калашникову «уже довольно тяжело в силу физических вопросов управлять городом». Об этом парламентарий заявил в эфире проекта ПАИ-live 1 ноября.

«Все-таки надо найти менеджера, который бы справился с этим городом», - сказал Александр Васильев. Он подчеркнул, что «многие понимают, насколько это тяжело будет в силу сложившейся обстановки».

По словам депутата, для многих работа сити-менеджером сводится к наказанию. «Но если ты хочешь реально заниматься делом, то берись и делай. На первом месте здесь любовь к своему городу и жителям, а не деньги», - подчеркнул Александр Васильев.

Читатели Псковского агентства информации поинтересовались, не готов ли парламентарий сам побороться за пост сити-менеджера. Он дал отрицательный ответ, пояснив, что не имеет соответствующего опыта и образования, к кому же сейчас курирует в Госдуме несколько важных проектов. При этом Александр Васильев заверил, что если бы увидел талантливого человека, который хотел бы заняться Псковом, то поддержал его на любом уровне.

В то же время депутат пока не видит реальной, сильной кандидатуры на вакантную должность, «которая показала себя уже на других постах, не аффилирована, прозрачна».

«ПсковГУ сейчас выращивает сити-менеджеров, но где они? Наверное, некоторые стесняются выходить на конкурс, потому чувствуют, что их начнут прессовать», - заключил парламентарий.

Напомним, что в настоящее время объявлен повторный конкурс на замещение должности главы администрации Пскова. Первый был признан не состоявшимся, поскольку четверо и пяти кандидатов отозвали свои документы.

Игорь Калашников работал главой администрации Пскова с 2013 года.