Псковские студенты-строители с особыми возможностями покажут себя на чемпионате «Абилимпикс»

14:37, 01 ноября 2017, ПАИ

Торжественная церемония открытия регионального конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» состоялась 1 ноября в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С приветственным словом к участникам и гостям соревнований обратился начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов. Он отметил, что «Абилимпикс» проходит в регионе второй год подряд, поскольку в профессиональных учреждениях Псковской области учится много студентов, обладающих особыми возможностями, готовых демонстрировать свои достижения в самых разных профессиях и желающих дальше развиваться.

Начальник Управления образования пожелал конкурсантам показать все то, чему их научили, и получить удовлетворение от результатов своего труда. Он также выразил надежду, что чемпионат послужит толчком к их дальнейшему трудоустройству, поможет им в карьере и жизни.

В этом году конкурс проходит по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». В нем принимают участие шесть студентов из четырех ссузов региона: Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Островского многопрофильного колледжа и Невельского филиала Великолукского политехнического колледжа.

Состязания «особых» мастеров будут длиться два дня. Волонтеры помогут участникам показать свое профессиональное мастерство, а оценивать ребят будут преподаватели и представители строительных организаций региона.

В рамках регионального конкурса «Абилимпикс» также пройдут выставки творческих работ, мастер-классы по художественной вышивке, флористике, столярному делу и профессиональное консультирование студентов специалистами службы занятости населения по вопросам трудоустройства. Кроме того, состоится круглый стол на тему «Обеспечение доступности профессионального образования и профессионального обучения для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья».

Победитель регионального чемпионата профессионального мастерства отправится на национальный чемпионат «Абилимпикс», который состоится 1-3 декабря в Москве.

«Абилимпикс» (в переводе с английского языка «олимпиада возможностей») проводится в России по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением Правительства Российской Федерации и реализуется в рамках госпрограммы РФ «Доступная среда».