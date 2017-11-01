Низкие зарплаты назвал причиной оттока молодёжи из Псковской области депутат Госдумы

13:05, 01 ноября 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев считает низкие зарплаты в Псковской области причиной оттока молодежи. Об этом он заявил сегодня, 1 ноября, в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live.

По словам парламентария, проблема оттока молодежи была всегда. Он рассказал, что когда сам был студентом, то имел место работы и не стремился покинуть Псков, а вот некоторые его одноклассники, уехавшие поступать в Москву и Санкт-Петербург, остались там. При этом Александр Васильев уверен, что возвращение в Псков из больших городов – это всегда болезненно: «Человек уехал ни с чем, вернулся ни с чем».

Он подчеркнул, что если не создавать комфортных условий, у молодежи всегда будет желание переехать из деревни в благоустроенный город. «Очень многое связано с местом работы и с тем, как мы живем. Ты же хочешь жить в нормальном городе, не ходить по лужам», - резюмировал депутат Госдумы.