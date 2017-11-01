Закладной камень на месте будущего памятника «Стражам границы» открылся в Пскове

14:51, 01 ноября 2017, ПАИ

Торжественный митинг, приуроченный к открытию закладного камня на месте будущего памятника «Стражам границы», состоялся 1 ноября в сквере на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов в Пскове. В нем приняли участие личный состав и ветераны Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, представители областной и городской власти, депутатского корпуса и жители микрорайона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Начальник Погрануправления генерал-майор Андрей Парамонов отметил, что митинг проходит в день 25-летия становления государственной границы на территории Псковской области. «На протяжении более чем тысячелетней истории Псковская земля является форпостом русского государства, его защитницей от иноземных завоевателей. Установка памятника станет олицетворением приграничного положения Псковской земли и будет способствовать сохранению исторической памяти», — сказал он.

По мнению первого заместителя врио губернатора Псковской области Веры Емельяновой, памятник станет достойной памятью тех, кто во все времена защищал границу и положил все силы на защиту Отечества. «Надеюсь, что молодое поколение будет также любить и защищать нашу Родину», — отметила Вера Емельянова.

«Западной твердыней» назвал регион главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. «Здесь, на овеянной боевой славой наших предков древней Псковской земле, во все времена, проявляя мужество и героизм, первыми встречали врага именно стражи границы. Героизм, сила духа часовых Родины, не пожалевших себя и до конца выполнивших свой долг, останется в народной памяти. Нынешние сотрудники Погрануправления являются достойными продолжателями этих славных традиций», — сказал он и поблагодарил пограничников за профессиональную и самоотверженную службу в непростых современных условиях.

Перед собравшимися также выступили ветеран пограничных войск генерал майор Владимир Киреев, депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов и викарий Псковской митрополии Фома. Затем первый заместитель врио губернатора Вера Емельянова и начальник Погрануправления Андрей Парамонов сняли с закладного камня белое полотно, после чего представители духовенства совершили молитву и окропили камень святой водой. В завершение церемонии участники торжественного митинга возложили к подножию закладного камня цветы, а сотрудники Пограничного управления прошли торжественным маршем.

Напомним, решение об установке в областном центре памятника пограничникам в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, в непосредственной близости от здания Пограничного управления, ранее приняла Псковская городская Дума. Памятник будет установлен в честь 25-летия принятия под охрану государственной границы России на Северо-Западных рубежах Псковской земли и 100-летия образования пограничных войск России для увековечения памяти воинов-пограничников, их ратной славы и воинской доблести, а также патриотического воспитания псковичей.