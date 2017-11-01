Александр Васильев: Городские власти проигнорировали «дорожное голосование» псковичей

13:15, 01 ноября 2017, ПАИ

Городские власти проигнорировали голосование псковичей во время составления карты убитых дорог города, заявил депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Васильев в эфире ПАИ-live.

«Есть карта убитых дорог Пскова, но летом делали не те дороги, которые были в топе, не те, за которые голосовали псковичи», - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что на встрече с врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым рассказал о состоянии дорог в области.