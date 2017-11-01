Александр Васильев посоветовал псковичам писать ему в соцсетях, а не ждать приёма

14:09, 01 ноября 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Васильев посоветовал жителям региона обращаться к нему в социальной сети «ВКонтакте». Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 1 ноября.

Он добавил, что многие люди пишут ему в соцсетях, так как часть обращений можно обсудить онлайн. После этого человек готовит официальное обращение, которое можно направить «туда, куда надо». Депутат Госдумы подчеркнул, что жителям Псковской области не стоить целый месяц ждать приема граждан, чтобы приехать из другого района и впервые рассказать о своих проблемах.

Также Александр Васильев заметил, что не любит пользоваться Facebook.

Депутат сообщил, что старается построить свой график так, чтобы выходные и понедельники проводить в Пскове и области, и, как правило, это удаётся.