1
13:07
Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
12:04
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:38
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
11:06
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
20:50
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
20:16
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
18:53
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
Еще новости
Общество

Александр Васильев посоветовал псковичам писать ему в соцсетях, а не ждать приёма

Депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Васильев посоветовал жителям региона обращаться к нему в социальной сети «ВКонтакте». Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 1 ноября.

Он добавил, что многие люди пишут ему в соцсетях, так как часть обращений можно обсудить онлайн. После этого человек готовит официальное обращение, которое можно направить «туда, куда надо». Депутат Госдумы подчеркнул, что жителям Псковской области не стоить целый месяц ждать приема граждан, чтобы приехать из другого района и впервые рассказать о своих проблемах.

Также Александр Васильев заметил, что не любит пользоваться Facebook.  

Депутат сообщил, что старается построить свой график так, чтобы выходные и понедельники проводить в Пскове и области, и, как правило, это удаётся. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
01 ноября 2017
Псковская область вошла в первую десятку направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
01 ноября 2017
Начался ПАИ-live c Александром Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
01 ноября 2017
Один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
01 ноября 2017
Автор герба Новосокольников номинирован на «Народное признание»
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
31 октября 2017
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
31 октября 2017
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ 1
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
31 октября 2017
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
31 октября 2017
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»

Идет загрузка...