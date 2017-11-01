Презентация тактильных книг «Путешествие по России» состоится в Псковской областной библиотеке

15:28, 01 ноября 2017, ПАИ

2 ноября в 11:30 в литературной гостиной Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (Набат, 5) состоится презентация тактильных книг - сказок «Путешествие по России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, встреча приурочена ко Дню народного единства и пройдет в рамках библиотечного цикла «Просто так героем не станешь», на неё приглашены воспитанники Службы социальной реабилитации несовершеннолетних.

Дети познакомятся с национальными культурными особенностями и традициями народов, проживающих на территории России. Ребятам представят книгу сказок народов России, переданную в дар библиотеке Благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Комплексное издание представляет собой набор из книги, выполненной укрупненным шрифтом, книги с рельефно-точечным шрифтом Брайля и озвученную книжку-игрушку с «говорящим волшебным» карандашом.

«При прикосновении «говорящего» карандаша к ярким рисункам звучит текст и национальная народная музыка, слышно пение птиц, голоса животных, героев каждой сказки, создается ощущение, будто путешествуешь по просторам нашей многонациональной страны», - отметили в библиотеке.

Маленькие зрители увидят кукольный спектакль по мотивам русской народной сказки «Кот, лиса и петух», вместе с библиотекарями сделают флаг России из разноцветной бумаги.