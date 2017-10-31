Футболисты псковского клуба «Стрела» заняли 4-е место на турнире в Латвии

15:00, 01 ноября 2017, ПАИ

Спортсмены футбольного клуба «Стрела» (Псков) 2009 года рождения на турнире «Gauja Сup» в городе Валмиера (Латвия) заняли 4-е место. В соревновании приняли участие 8 команд из Латвии, Эстонии, России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

Команда из Пскова одержала четыре победы, одну игру закончили в ничью и потерпели два поражения. Команду тренирует Юрий Вересов.