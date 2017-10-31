Псковский баянист признан лучшим в своей номинации на Международном музыкальном конкурсе «Теремок»

14:20, 01 ноября 2017, ПАИ

Псковский баянист, воспитанник детской музыкальной школы № 4 Алексей Манушин признан лучшим в своей номинации на Международном музыкальном конкурсе «Теремок» в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, музыкант выступал в возрастной категории «13-15 лет» в номинации «Баян». В программу выступления входили полифоническое произведение, кантилена и виртуозная пьеса. Юный музыкант покорил жюри не только техникой, но и выразительным эмоциональным исполнением и артистизмом. В результате Алексей Манушин был признан лучшим в своей возрастной группе, завоевав звание лауреата I степени.

«Взяв за идейную основу народную культуру и славные традиции русской исполнительской школы, конкурс «Теремок» поставил своей целью не только сохранение этих традиций, но, прежде всего, поиск и поддержку тех, кому суждено стать их достойными продолжателями в будущем», - сообщила преподаватель музыкальной школы № 4 Пскова Ирина Полякова.

Отметим, Алексей Манушин - многократный победитель многих престижных международных конкурсов, обладатель звания «Молодое дарование России». В творческих планах юного музыканта и его преподавателя участие в серьёзных профессиональных конкурсах, входящих в систему отбора на участие в «Трофее мира» и «Кубке мира», мировых состязаниях на баяне.