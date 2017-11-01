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Общество

Асфальтовая болезнь: ПАИ-live с Александром Васильевым

Сегодня, 1 ноября, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал депутат Государственной Думы РФ, лидер общественного движения «Убитые дороги» Александр Васильев.

В эксклюзивном интервью ПАИ он рассказал о борьбе с Telegram-ботами и псковскими дорожниками, о шансах города на хорошие мосты и улицы, оценил перспективы действующего главы городской администрации, объяснил, почему он не хотел бы занять его место, дал свой рецепт решения проблемы оттока молодежи из Псковской области и посоветовал, как лучше всего сообщать депутату о своих проблемах.

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