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Общество

22 тысячи рублей перечислила пожилая великолучанка мошенникам

В Великих Луках мошенники вынудили пенсионерку перечислить им 22 тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 30 октября в Великих Луках на домашний телефон 79-летней горожанке позвонил неизвестный и сообщил, что ей полагается компенсация в сумме более трехсот тысяч рублей за ранее приобретенное медицинское оборудование.  Незнакомец добавил, что для получения этой суммы пенсионерке следует оплатить расходы в размере 22 тысячи рублей. При этом великолучанке предоставили номер телефона мужчины, который, якобы, уже получил подобную компенсацию.

Пожилая женщина  перечислила на указанный адрес 22 тысячи рублей и стала ждать обещанные средства. Но через некоторое время ей позвонили неизвестные и сообщили, что деньги  получили, но нужно еще заплатить налог в размере 30 тысяч рублей.

Ничего не подозревая, пенсионерка направилась в банк, чтобы перечислить  эту сумму. Но работники банка, разобравшись в ситуации, предложили ей деньги не направлять, а обратиться за помощью в полицию, что потерпевшая и сделала.

По данному факту возбуждено уголовное дело.  Проводится расследование.

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