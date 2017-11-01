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Общество

Призерами Международного турнира по аэробике в Эстонии стали псковские гимнасты из «Бригантины»

Воспитанники тренеров Анжелики Алексеевой и Софии Блохиной Псковского Детско-юношеского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Бригантина» вернулись из города Кохтла-Ярве (Эстония) с Международного турнира по спортивной аэробике с наградами. В командном зачете псковские гимнасты заняли почетное 3-е место, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

Среди призеров по возрастным группам 6-9 лет:  Анна Булкина, Степан Качнов, Валерия Гаврилова, Дорофина Малешина, Карина Смирнова, Егор Жильцов, Денис Харьковский. От 10 до 11 лет: Ольга Асланян, София Будник, Вероника Копытина, Дарья Тёркина, Анастасия Виноградова, Доминика Трубицина. В возрасте от 12 до 14 лет: Виктория Кичигина, Анастасия Люлюкина, Александра Смирнова, Екатерина Егорова, Татьяна Никифорова и Полина Андреева.

Кроме того, медали и дипломы за второе место в этом турнире получили псковички 15-17 лет. Среди них - Анастасия Кушкова, Доминика Пивоварова, Алёна Нарежная, Маргарита Петрова, Анастасия Стрельникова, Екатерина Ефимова. Спортсменки в возрастной категории 10-11 лет по танцевальной гимнастике также завоевали второе место: Алиса Орлова, Алиса Тихонова, Кристина Краснова, Анна Гольцова, Анна Мосолова, Александра Петрова.

Международный турнир по спортивной аэробике проходил в городе Кохтла-Ярве (Эстония) с 27 по 29 октября. В соревнованиях приняли участие 550 спортсменов из Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Украины, Финляндии, России.

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