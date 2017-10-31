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Три медали привезли великолукские самбисты с турнира в Ржеве

На турнире по самбо «Золотая осень», который состоялся в Ржеве, великолукские спортсмены заняли одно второе и два третьих места. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Среди спортсменов до 38 килограммов «бронзу» завоевал Михаил Размыслович, свыше 46 килограммов  - Кирилл Кашкин. Кроме того, в категории свыше 46 килограммов Всеволод Янченков получил «серебро».

Тренирует спортсменов А. Симонов.

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