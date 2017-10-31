Три медали привезли великолукские самбисты с турнира в Ржеве

17:13, 01 ноября 2017, ПАИ

На турнире по самбо «Золотая осень», который состоялся в Ржеве, великолукские спортсмены заняли одно второе и два третьих места. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Среди спортсменов до 38 килограммов «бронзу» завоевал Михаил Размыслович, свыше 46 килограммов - Кирилл Кашкин. Кроме того, в категории свыше 46 килограммов Всеволод Янченков получил «серебро».

Тренирует спортсменов А. Симонов.