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Общество

Полицейский из Себежа может получить автомобиль в конкурсе «Народный участковый»

Участковый из Себежа Сергей Юрков стал участником всероссийского конкурса «Народный участковый», финальный этап которого стартовал 1 ноября на сайте «Комсомольской правды». Как рассказали Псковскому агентству информации организаторы состязания, более 80 сотрудников полиции представляют свои субъекты. Прежде чем попасть в финал они преодолели муниципальный и региональный этапы.

Сергей Юрков работает в органах с 2009 года. Женат. В семье подрастают двое сыновей. Участок у стража правопорядка – половина Себежа.

Завершится голосование 10 ноября. Победитель получит автомобиль УАЗ Патриот. Награждение пройдет 20 ноября.

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