Александр Васильев оценил ход реализации проекта «Городская среда» в Невеле и Острове

16:58, 01 ноября 2017, ПАИ

Во время региональной недели депутат Государственной Думы Александр Васильев побывал в Островском и Невельском районах, где ознакомился с ходом реализации проекта «Единой России» «Городская среда», координатором которого он является на федеральном уровне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

«Основная проблема в Острове, на которую обращают внимание все граждане, – это цепные мосты через Великую, которые соединяют две половины города. Здесь уже сделаны проектные работы, называлась стоимость порядка 300 млн рублей. Есть надежда через Министерство транспорта получить деньги, в том числе, собираемые по системе «Платон», на ремонт данных мостов и решить наболевшую проблему», - рассказал Александр Васильев.

Также он заметил, что беспокойство у руководства района и местных депутатов вызывают вопросы содержания жилого фонда и всей инфраструктуры микрорайона «Остров-3», находящегося сейчас в ведении Министерства обороны РФ. «В военном городке нет нормальной инфраструктуры – грязные дворы, разбитые тротуары, дороги, старые здания, которые не входят в программу капитального ремонта. Это большая проблема, - констатировал парламентарий. - Мы договорились, что городские депутаты подготовят обращение совместно с гражданами, и мы обратимся в Минобороны». По его словам, местная администрация согласна принять военный городок на баланс, но после приведения его в нормативное состояние. При этом, отметил Александр Васильев, Минобороны не возражает против проведения в Острове-3 мероприятий, предусмотренных партпроектом «Городская среда».

Кроме того, в Острове в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» ведутся работы по благоустройству центрального парка с учетом мнения школьников, среди которых был организован конкурс проектов обновления этой зоны отдыха. «Конечно, в связи с погодными условиями работы идут не так интенсивно, как хотелось бы, но контракт закончится только в следующем году, и есть возможность выполнить его вовремя», - прокомментировал ситуацию координатор проекта «Городская среда».

В Невеле Александр Васильев встретился с представителем подрядчика и жителями многоквартирных домов № 92 и № 94 по улице Горького. По указанному адресу в рамках партийного проекта «Городская среда» произведен ремонт дворового проезда с полной заменой асфальтобетонного покрытия, сделана небольшая парковка, установлены скамейки и урны. «Люди довольны, что попали в этом году в названную программу и уже решили часть своих проблем», - сказал депутат Госдумы. Однако, обратил внимание Александр Васильев, детская площадка находится не в лучшем состоянии, поэтому жители намерены продолжить благоустройство своего двора. Помимо этого, в Невеле отремонтированы ведущие к парку пешеходные дорожки, облагорожен сквер в честь героев Великой Отечественной войны.

В ходе региональной недели Александр Васильев также провел встречу со студентами колледжа Псковского государственного университета. Он презентовал будущим инженерам-строителям федеральный партийный проект «Городская среда», детально рассказал о порядке участия граждан в его реализации, призвал студентов активно включаться в разработку проектов благоустройства общественных пространств и дворовых территорий.

«Необходимо увеличивать глубину обсуждения и проработки проектов вместе с гражданами. Люди должны сами участвовать в преобразовании своего двора», - резюмировал координатор проекта «Городская среда».