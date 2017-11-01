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Общество

Советник президента России встретился с псковским омбудсменом

Советник президента Российской Федерации, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате омбудсмена, в ходе встречи обсуждались актуальные проблемы защиты прав человека в регионе и реализация рекомендаций, принятых правозащитниками, входящими в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, по итогам выездного заседания в Псковской области.

В соответствии с действующим законодательством рекомендации Совета при президенте подлежат обязательному рассмотрению органами власти, иными государственными органами и органами местного самоуправления, которым они адресованы.

Как отметил Дмитрий Шахов, рекомендации президентского Совета носят комплексный характер, достаточно полезны для обеспечения прав граждан в социально-экономической сфере, в том числе прав коренного малочисленного народа сету, проживающего в Псковской области, а также развития гражданского общества.

«Уверен, что при оперативном и компетентном сопровождении со стороны региональных властей рассмотрения этих рекомендаций в федеральных органах власти, Псковская область может получить не только дополнительные бюджетные средства, но и поддержку по ряду важных для наших жителей федеральных социальных программ, что будет способствовать устойчивому развитию региона, росту благосостояния наших жителей»,- заключил Дмитрий Шахов.

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