Лидер «Убитых дорог»: В Пскове нет технологий для укладки асфальта в мороз

15:11, 01 ноября 2017, ПАИ

В Пскове нет технологий, позволяющих укладывать асфальт при минусовой температуре. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев в эфире проекта ПАИ-live 1 ноября.

«На федеральных трассах научились укладывать в погоду до минус 10 градусов. Там специальные реагенты, современный асфальтовый завод, технологическая цепочка с современным оборудованием. В Пскове такого нет», - пояснил эксперт.

Он добавил, что в Общероссийском народном фронте в ходе круглого стола отмечалось, что в России зафиксировано много случаев укладки асфальта в снег.

Александр Васильев отметил, что часто при заключении контрактов по ремонту дорог подрядчики в любую погоду стараются выполнить работы в первую неделю, чтобы получить деньги, даже если договор полугодовой. Он подчеркнул, что можно заключать договоры на ремонт дорог в сентябре, указывая в них срок исполнения в мае.