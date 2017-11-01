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Общество

Гала-концерт областного фестиваля «Песня русская» состоится в Пскове 4 ноября

4 ноября, в День народного единства, в 15:00 в Городском культурном центре Пскова пройдет заключительный гала-концерт областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни «Песня русская». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Лейтмотив гала-концерта - «Нас всех объединяет песня русская». В нем примут участие порядка 100 исполнителей — лучшие по итогам проведенных накануне зональных этапов взрослые и детские хоры, ансамбли, вокалисты из всех районов Псковской области. На концерте также выступят псковские самодеятельные коллективы: хор русской песни «Радуга» и театр танца «Русские узоры».

Напомним, в этом году фестиваль-конкурс проходил в сентябре—октябре в виде четырех зональных конкурсов в Опочке, Новосокольниках, Острове и Порхове. Сотни солистов, вокальных ансамблей, хоровых коллективов из культурно-досуговых учреждений, детских музыкальных школ и школ искусств представили русскую народную песню во всей её красоте и многообразии.

Члены жюри не только оценили уровень выступления самодеятельных артистов, но и дали им советы по вопросам сценической культуры, репертуара. В рамках конкурса состоялись мастер-классы руководителя ансамбля русской песни «Веретье» Елены Обуховой.

Ежегодный фестиваль-конкурс проводится Псковским областным центром народного творчества при поддержке Госкомитета Псковской области по культуре с 2009 года в целях сохранения и развития народно-певческих традиций и выявления ярких, самобытных исполнителей народной песни.

Вход свободный.

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