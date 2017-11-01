Модернизированных «Тигров» получат разведчики ВДВ в этом году

16:03, 01 ноября 2017, ПАИ

В подразделения специального назначения Воздушно-десантных войск до конца текущего года поступят на вооружение около 40 специальных транспортных средств «Тигр-М» с дистанционно управляемым модулем «Арбалет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Модернизированные «Тигры» оснащены крупнокалиберным пулемётом и современным комплексом оптико-электронной разведки с новейшей системой навигации и ориентации, телекамерой, тепловизором, лазерным дальномером и другим специальным оборудованием. Новейшие бронеавтомобили с автоматизированным боевым модулем в отличие от своих предшественников имеют также средства быстрой маскировки.

Появление такого типа транспорта у спецназа ВДВ существенно повысит боевые возможности и мобильность разведывательных групп, их способность выполнять задачи в отрыве от основных сил десанта, отметили в Минобороны.