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Общество

Модернизированных «Тигров» получат разведчики ВДВ в этом году

В подразделения специального назначения Воздушно-десантных войск до конца текущего года поступят на вооружение около 40 специальных транспортных средств «Тигр-М» с дистанционно управляемым модулем «Арбалет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Модернизированные «Тигры» оснащены крупнокалиберным пулемётом и современным комплексом оптико-электронной разведки с новейшей системой навигации и ориентации, телекамерой, тепловизором, лазерным дальномером и другим специальным оборудованием. Новейшие бронеавтомобили с автоматизированным боевым модулем в отличие от своих предшественников имеют также средства быстрой маскировки.

Появление такого типа транспорта у спецназа ВДВ существенно повысит боевые возможности и мобильность разведывательных групп, их способность выполнять задачи в отрыве от основных сил десанта, отметили в Минобороны.

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