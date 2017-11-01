Судебных приставов Пскова поздравили с профессиональным праздником

17:49, 01 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 1 ноября, в Городском культурном центре Пскова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 152-й годовщине со дня создания института судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Торжественное мероприятие началось с показа видеоролика о службе судебных приставов, имеющей долгую историю. После чего со вступительным словом выступил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников: «Профессия судебного пристава требует самообладания, терпения и большой ответственности. Ежедневно в сложившихся условиях, порой с риском для жизни, приходится выполнять профессиональный долг, справляться со сложными задачами».

Первый заместитель председателя Псковского областного собрания депутатов Владимир Яников в своем поздравлении отметил, что судебные приставы Псковской области в этом году достигли высоких результатов в работе, и это благодаря усердному каждодневному труду, ответственности.

«Роль службы судебных приставов в системе органов исполнительной власти растет и крепнет с каждым годом. Благодаря профессионализму и ответственности работников службы повышается результативность работы судебных органов, поддерживается авторитет суда, укрепляется законность и правопорядок в обществе», - поздравила коллектив сотрудников службы судебных приставов от лица муниципальных властей заместитель главы Пскова Елена Полонская, пожелала крепкого здоровья, мира, благополучия, дальнейших успехов в труде и вручила почетные грамоты и сувениры.

Обращаясь к коллективу отдела судебных приставов, большинство из которых - женщины, Уполномоченная по правам ребенка Псковской области Наталья Соколова отметила, что работа судебного пристава важна для общества. «Все мы понимаем, что профессия судебного пристава сопряжена не только с психологическими нагрузками, но нередко и с опасностью для жизни. Без всякого сомнения, Ваша повседневная работа требует высоких моральных принципов, терпения, доброжелательности, психологической устойчивости», - сказала Наталья Соколова и поблагодарила судебных приставов за их «самоотверженный труд», а также отметила, что за последний год в Пскове не было ни одного случая факта необходимости изъятия из семьи ребенка при помощи судебного пристава.

Кроме того, к словам поздравления присоединились ветераны службы, которые стояли у истоков создания и становления института службы судебных приставов, пожелав коллегам «крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в нелегком труде».

Торжества продолжились праздничным концертом. Лучшим сотрудникам были вручены почетные грамоты, ведомственные награды и ценные подарки.

Напомним, День судебного пристава отмечается ежегодно 1 ноября в соответствии с Указом президента Российской Федерации Дмитрием Медведевым от 8 сентября 2009 года № 1019. Первое упоминание именно пристава отмечается в XIII столетии, в документах Новгородской феодальной республики. В уникальном памятнике княжеско-вечевого законодательства - Псковской судной грамоте, первая редакция которой относится к 1397 году - появляется уже несколько должностных лиц, выполняющих функции, возложенные сегодня на службу судебных приставов. Так, в различных статьях ПСГ встречаются позовники, подверники (судебные привратники), приставы.