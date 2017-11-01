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Общество

Фамилию вождя обновят на памятнике Ленину в Пскове

На памятнике Ленину у здания администрации Псковской области на улице Некрасова, 23 обновят фамилию вождя. Как сообщил Псковскому агентству информации депутат Псковского областного Собрания, первый секретарь псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко, планируется, что новые буквы появятся на постаменте к 100-летию Октябрьской революции, 7 ноября.

Фото Константина Калиниченко

В пресс-службе муниципалитета ПАИ рассказали, что решение о замене принято после звонка псковича в Управление городского хозяйства. Житель города сообщил, что первая буква фамилии Ленин оторвалась от гранитного постамента. Начальник УГХ Алексей Захаров принял решение о полной замене надписи за счёт средств городского бюджета. «Если обновить только одну букву, то она бы отличалась от прочих, выделяясь из общего ряда», - пояснили в пресс-службе.

К настоящему времени рабочие уже демонтировали старые буквы.

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