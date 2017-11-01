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Общество

Кражи крышек от люков, коврика, продуктов, бытовой техники, телефона раскрыли псковские полицейские за четыре дня

В Псковской области полиция за четыре дня раскрыла серию краж, в том числе, крышек от люков, коврика, продуктов, бытовой техники, телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 29 октября, в Невеле с крыльца магазина по улице Замковой украли противоскользящее покрытие. Днем ранее в Великих Луках от дома по проспекту Гагарина похитили три канализационных люка. В кражах подозреваются безработные местные жители. Проводится проверка.

Кроме того, 30 октября, ночью, в Пскове из квартиры дома по улице Алехина у гражданки украли мобильный телефон. Ущерб составил семь тысяч рублей. В этом преступлении подозревается 24-летняя безработная, ранее судимая  псковичка. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Также, с 30 по 31 октября в Себежском районе в поселке Идрица из дома по улице Михайлова злоумышленник вытащил оконную раму и похитил телевизор, тюнер, люстру, посуду, постельное белье, стиральную машину и DVD-плейер с дисками. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 42-летний безработный местный житель. Большая часть похищенного имущества изъята. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 30 октября в Печорах в магазине  на улице Юбилейной  из ячейки  для  временного хранения вещей украли полиэтиленовый пакет, в котором лежали зарядное устройство, набор для вышивания, канцтовары и продукты. В этой краже подозревается 66-летний местный житель.

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