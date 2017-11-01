Том книги «Солдаты Победы» о невельских фронтовиках выйдет в 2018 году

17:20, 01 ноября 2017, ПАИ

Новый том книги «Солдаты Победы» выйдет к маю 2018 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Подготовку очередных томов книги памяти обсудили члены рабочей группы под руководством начальника Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армена Мнацаканяна на рабочем совещании 1 ноября.

Об очередном томе книги «Солдаты Победы», посвященном участникам Великой Отечественной из Себежского района, рассказал куратор местной редакционной коллегии Алексей Рябов. В результате работы по сбору и обработке информации удалось подготовить 1 тыс. 921 карточку участников войны. По каждой из них составлены статьи. Однако, по словам Алексея Рябова, объема информации недостаточно. В связи с этим в настоящее время проводится работа по поиску новых данных и наполнению статей дополнительной информацией. Одним из источников выступает архив Себежского краеведческого музея, благодаря которому удалось найти более 100 фотографий фронтовиков. Кроме того, идет плотное взаимодействие с поисковиками.

Еще один том книги будет посвящен Новоржевскому району. Изначально редколлегия располагала сведениями об 1 тыс. 250 участниках, вернувшихся с войны, но в ходе работы с военкоматом, музеем истории Новоржевского края, архивом газеты «Земля Новоржевская», районным отделением Пенсионного фонда, ЗАГСом и местными жителями картотека участников войны Новоржевского района выросла до 1 тыс. 710 человек. Поиск и уточнение информации, а также работа с родственниками продолжается.

Главный редактор книги «Солдаты Победы», краевед, историк Николай Никитенко посоветовал коллегам использовать опыт невельчан, которые отыскали в местном военкомате книгу с данными о 4,8 тыс. демобилизованных граждан с полным набором персональных данных. «Такая книга должна была быть в каждом военкомате. Надо искать, искать в разных источниках. Не стоит пренебрегать таким важным и ценным источником информации, как Пенсионный фонд, тем более, что его специалисты охотно идут навстречу», — добавил он.

Николай Никитенко также сообщил, что подготовка 4-го тома книги, посвященного Невельскому району, подходит к завершению. Основной раздел «Они сражались за Родину» содержит сведения о более тысячи земляков. Среди них оказался уроженец Невеля, заместитель командующего Ленинградским фронтом генерал-лейтенант Лагунов, который строил «дорогу жизни» в блокадный Ленинград. Ожидается, что 4-й том выйдет в свет в декабре текущего года.

«Значимость этого важного дела по увековечиванию памяти наших земляков, наших предков трудно переоценить», — сказал Армен Мнацаканян и поддержал предложение участников заседания поощрить работников муниципалитетов и Пенсионного фонда за активную работу по подготовке томов книги «Солдаты Победы» к изданию.

Напомним, первый том издания вышел в конце апреля 2015 года, в канун 70-летия Победы.