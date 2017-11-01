Вопросы развития туротрасли и сохранения дорог решал на личном приёме граждан депутат Госдумы в Пскове

17:57, 01 ноября 2017, ПАИ

1 ноября депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев провел личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя «Единой России» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии.

В частности, за помощью к парламентарию обратилась председатель Общественного совета Псковской области по туризму Светлана Баранова. Она выразила озабоченность возможным вступлением в силу пункта 3 Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2013 года «О перевозке групп детей автобусами» в части правил, устанавливающих требования к году выпуска автобуса, используемого для организованных перевозок детей. По словам заявителя, в таком случае туроператоры вынуждены будут прекратить туристическое обслуживание псковских детей и детей из других регионов. Дело в том, что на сегодня парк автобусов, предусмотренных для перевозки детских групп, в Псковской области составляет около 20 транспортных средств старше 2007 года. Но, как подчеркнула Баранова, все они хорошего качества, ежегодно проходят необходимый контроль, оснащены тахографами и ГЛОНАСС.

Руководитель Общественного совета по туризму попросила парламентария о содействии в защите интересов перевозчиков, турфирм и детского туризма в целом. Она предложила развести понятия «школьный автобус» и «туристический автобус», используемый для разовой перевозки групп детей. Выслушав, Александр Васильев пообещал направить соответствующее письмо главе Кабинета министров Дмитрию Медведеву.

Помимо этого, он рассмотрел вопросы об облегчении финансового бремени для туроператоров, которые занимаются выездом только в пределах Таможенного Союза, о необходимости принятия закона о гидах/экскурсоводах и введения электронной визы для приграничных территорий. Эти обращения тоже поступили от Светланы Барановой.

Кроме того, на встречу к депутату Госдумы приехали жители Новосокольнического района, которые пожаловались на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на дороге Островки – Маево. По их словам, ее разбивают большегрузные машины, работающие на песчано-гравийном карьере. Также они усомнились в легальности разработки этого карьера. В свою очередь Александр Васильев сказал, что обратится по поводу изложенного в Псковскую природоохранную прокуратуру и прокуратуру Псковской области, а также в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области и дорожный комитет.

Также он услышал просьбу жителя Пскова о поддержке в решении проблемы ремонта и содержания дорог, ведущих от Ленинградского шоссе до деревни Горнево и от улицы Лесной до деревни Пожнище.

Еще один пскович выразил беспокойство по поводу Telegram -канала и появления на стенах городских зданий объявлений (граффити) с призывом к употреблению наркотических средств (соли, спайсы) и отсылкой к сайтам и группам в социальных сетях. Александр Васильев направит в УМВД по региону просьбу заблокировать этот Telegram-канал и принять меры по предупреждению создания таковых в будущем.