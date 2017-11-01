Работы по программе «Доступная среда» для маломобильных граждан завершаются в ГКЦ Пскова

18:01, 01 ноября 2017, ПАИ

В Городском культурном центре Пскова подходят к завершению ремонтные работы в рамках государственной программы «Доступная среда» с учетом потребностей маломобильных групп населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках контракта, в соответствии с которым общая стоимость работ по созданию безбарьерной среды в ГКЦ составляет 3,8 млн. рублей из федерального и муниципального бюджета. Уже выполнена отделка внутренних помещений, организован вход со стороны улицы Советской, выровнен пол и отремонтирован туалет для людей с ограниченными возможностями здоровья на первом этаже здания, произведен монтаж подъемника.

Выполненную работу проверил глава Пскова Иван Цецерский совместно с главой администрации города Игорем Калашниковым во время рабочего выезда. Директор ГКЦ Елена Голубева показала также капитально отремонтированные зал для различных мероприятий и общественную приемную, оборудованные специально для псковичей с ограниченными возможностями. Руководители города положительно оценили проведенный ремонт.

Кроме того, в рамках ремонта по плану на 2017 год остались отделочные работы наружного пандуса, которые планируется завершить в ближайшие дни. Всего же в Городском культурном центре планируется реализовать так называемые «три уровня доступности» и обустроить, кроме уже сделанного, лифт-подъемник на второй этаж и обеспечить для инвалидов-колясочников доступность концертного зала.