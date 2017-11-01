Псковичи отправятся на Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum-2017»

18:04, 01 ноября 2017, ПАИ

Делегация Псковской области примет участие в IV Чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2017 года, который пройдет с 3 по 7 ноября в городе Екатеринбурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.



В составе псковской делегации, которая примет участие в форуме, - участники регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 2017 года, студенты профессиональных образовательных учреждений Псковской области. В их числе учащиеся Псковского агротехнического колледжа Анастасия Клюковская, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Олеся Алексеева и мастер производственного обучения Псковского агротехнического колледжа Кристина Фадеева.

В рамках деловой программы состоится II Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum-2017», на котором будут дорабатываться проектные предложения выпускников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» для их реализации в субъектах Российской Федерации.