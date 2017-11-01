0
20:24
6 тысяч псковичей приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству и уборке города
18:10
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области
18:09
Переулок XVII века обнаружили псковские археологи во время раскопок на улице Свердлова
18:07
Заморозки ожидаются в Псковской области ночью 2 ноября
17:40
Асфальтовая болезнь: ПАИ-live с Александром Васильевым
16:06
Фамилию вождя обновят на памятнике Ленину в Пскове
15:11
Лидер «Убитых дорог»: В Пскове нет технологий для укладки асфальта в мороз
Еще новости
Общество

Псковичи отправятся на Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum-2017»

Делегация Псковской области примет участие в IV Чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2017 года, который пройдет с 3 по 7 ноября в городе Екатеринбурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации. 

В составе псковской делегации, которая примет участие в форуме, - участники регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 2017 года, студенты профессиональных образовательных учреждений Псковской области. В их числе учащиеся Псковского агротехнического колледжа Анастасия Клюковская, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Олеся Алексеева и мастер производственного обучения Псковского агротехнического колледжа Кристина Фадеева. 

В рамках деловой программы состоится II Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum-2017», на котором будут дорабатываться проектные предложения выпускников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» для их реализации в субъектах Российской Федерации. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

6 тысяч псковичей приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству и уборке города
01 ноября 2017
6 тысяч псковичей приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству и уборке города
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области
01 ноября 2017
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области 2
Переулок XVII века обнаружили псковские археологи во время раскопок на улице Свердлова
01 ноября 2017
Переулок XVII века обнаружили псковские археологи во время раскопок на улице Свердлова
Заморозки ожидаются в Псковской области ночью 2 ноября
01 ноября 2017
Заморозки ожидаются в Псковской области ночью 2 ноября
Асфальтовая болезнь: ПАИ-live с Александром Васильевым
01 ноября 2017
Асфальтовая болезнь: ПАИ-live с Александром Васильевым
Фамилию вождя обновят на памятнике Ленину в Пскове
01 ноября 2017
Фамилию вождя обновят на памятнике Ленину в Пскове 4
Лидер «Убитых дорог»: В Пскове нет технологий для укладки асфальта в мороз
01 ноября 2017
Лидер «Убитых дорог»: В Пскове нет технологий для укладки асфальта в мороз 2
Ударный вертолет Ми-35 поступил в Псковскую область
01 ноября 2017
Ударный вертолет Ми-35 поступил в Псковскую область

Идет загрузка...