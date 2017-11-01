9-летний пскович взял «золото» на Международном турнире по дзюдо в Латвии

18:06, 01 ноября 2017, ПАИ

9-летний спортсмен из Пскова Максим Романов стал победителем в весовой категории 38 килограмм на Международном турнире по дзюдо в городе Елгава (Латвия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском спортивном центре «Бригантина».

Кроме того, 21 октября на международном турнире по дзюдо в городе Саласпилс (Латвия) он стал бронзовым призером. Тренирует юношу тренер высшей квалификационной категории, мастер спорта СССР по дзюдо Беги Нанскани.