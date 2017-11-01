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Общество

9-летний пскович взял «золото» на Международном турнире по дзюдо в Латвии

9-летний спортсмен из Пскова Максим Романов  стал победителем  в весовой категории 38 килограмм на Международном  турнире по дзюдо в городе Елгава (Латвия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском спортивном центре «Бригантина».

Кроме того, 21 октября на международном турнире по дзюдо в городе Саласпилс (Латвия) он стал бронзовым призером. Тренирует юношу тренер высшей квалификационной категории, мастер спорта СССР по дзюдо Беги Нанскани.

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