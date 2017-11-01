Минздрав России поддержал заявку Псковской области на реализацию проекта «Бережливая поликлиника»

17:23, 01 ноября 2017, ПАИ

31 октября врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провёл в Москве рабочую встречу с заместителем министра здравоохранения РФ Татьяной Яковлевой, где обсудил вопросы развития регионального здравоохранения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, ключевой темой стало участие Псковской области в проекте Минздрава и госкорпорации «Росатом» «Бережливая поликлиника», который позволяет оптимизировать работу поликлиник за счет упрощения записи на прием к врачу, разделения потока пациентов и, как следствие, снижения времени пребывания людей в учреждении. По мнению Михаила Ведерникова, участие Псковской области в программе позволит повысить эффективность оказания медицинских услуг жителям и станет стимулом развития всей системы здравоохранения в регионе. Татьяна Яковлева инициативу поддержала и одобрила заявку Псковской области на участие в проекте.

Также врио губернатора озвучил проблему кадрового дефицита, которая остается актуальной для региона, несмотря на предпринимаемый комплекс мер. Замминистра заверила, что Минздрав продолжит оказывать методическую поддержку созданной в Пскове базовой кафедре Северо-Западного государственного медуниверситета им. И. И. Мечникова и поддержит заявку области на целевые места в медицинских вузах. Кроме того, ведомство будет оказывать содействие в привлечении в регион дипломированных врачей-специалистов.

Также в рамках инициированной Михаилом Ведерниковым встречи Татьяна Яковлева отметила положительную тенденцию региона по снижению младенческой смертности, однако, обратила внимание врио губернатора на необходимость усилить работу и в других направлениях. Замминистра пояснила, что Минздрав оценивает субъекты по 19-ти показателям, по многим из которых Псковская область имеет отставания. Вместе с тем Татьяна Яковлева выразила готовность поддержать регион в решении поставленных задач.