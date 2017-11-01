В Псковской области продлён приём заявок по одной из номинаций конкурса «Твоя земля»

18:14, 01 ноября 2017, ПАИ

31 октября завершился прием заявок по двум направлениям Псковского областного экологического конкурса «Твоя земля»: «Эко-инициатива» и «Зеленый объектив». Срок подачи заявок на конкурс по направлению «Знакомство с Чудским» продлен до 10 ноября, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Председатель ПООО «Чудской проект» Ольга Василенко отметила, что решение связано с просьбами потенциальных участников, которые планировали, но в силу различных причин не успели представить свои заявки до 31 октября. Направление «Знакомство с Чудским» учреждено организацией «Чудской проект» в годовщину своего 20-летия и включает 2 номинации: «Чудское озеро и жизнь на Чудском» и «Рецепты моей бабушки». Работы участников в номинациях данного направления позволяют напомнить о природном и историко-культурном наследии региона Чудского озера.

В номинации «Чудское озеро и жизнь на Чудском» принимаются фотографии и видеорепортажи, показывающие красоту природы Чудского озера, а также об отдыхе на озере, об укладе, работе и досуге жителей побережья.

В номинации «Рецепты моей бабушки» принимаются видеоматериалы с процессом приготовления традиционных блюд на территории, прилегающей к Чудскому озеру (Причудье), и/или письменные записи рецептов приготовления традиционных в данной местности блюд. Обязательным требованием к предоставляемым материалам является указание местности, где использовалось или используется традиционное блюдо.

По остальным направлениям конкурса прием заявок завершен. По словам менеджера ПООО «Чудской проект» Андрея Васильева, в общей сложности на конкурс было подано более 130 заявок. Самая популярная номинация конкурса – «Зеленый объектив», в ней приняли участие более 100 фотолюбителей, которые прислали более 500 фоторабот. Самыми активными участниками конкурса стали школьники. В направлении конкурса «Эко-инициатива» инициативные группы, ученические и педагогические коллективы представили реализованные в этом году мероприятия в сфере экологического образования и природоохранные акции. Заявки по этому направлению поступили из Пскова и Великих Лук, Бежаницкого, Новосокольнического, Красногородского, Порховского, Пустошкинского районов.

Членам жюри конкурса, в состав которого приглашены представители Государственного управления образования Псковской области, Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды, Государственного заповедника «Полистовский», Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области, специалисты-экологи и эксперты-фотографы, предстоит оценить работы и определить победителей до 20 ноября.

В первой декаде декабря в Пскове состоится конференция по подведению итогов Года экологии в Псковской области, на которой состоится награждение победителей конкурса. Они будут награждены призами и сертификатами на индивидуальные, семейные и групповые экскурсии по природным территориям Псковской области, а также почетными грамотами и дипломами организаторов конкурса.

Отметим, конкурс «Твоя земля» был объявлен в июне Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» совместно с ФГБУ «Государственный заповедник «Полистовский» при поддержке ГК Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, Управления образования Псковской области и Псковского агентства информации.

С более подробной информацией о конкурсе и условиях участия можно ознакомиться на сайте ПООО «Чудской проект».